WABC: Westamerica Bancorporation
50.08 USD 1.62 (3.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WABCの今日の為替レートは、3.34%変化しました。日中、通貨は1あたり48.62の安値と50.10の高値で取引されました。
Westamerica Bancorporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WABC News
- Westamerica Bancorporation director E. Joseph Bowler to retire in September
- Westamerica Bancorporation declares $0.46 quarterly dividend
- Westamerica Bancorp beats Q2 earnings estimates despite revenue miss
- Westamerica Bancorporation earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
1日のレンジ
48.62 50.10
1年のレンジ
42.00 59.98
- 以前の終値
- 48.46
- 始値
- 48.77
- 買値
- 50.08
- 買値
- 50.38
- 安値
- 48.62
- 高値
- 50.10
- 出来高
- 359
- 1日の変化
- 3.34%
- 1ヶ月の変化
- 1.11%
- 6ヶ月の変化
- -0.81%
- 1年の変化
- 1.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K