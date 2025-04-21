통화 / WABC
WABC: Westamerica Bancorporation
49.12 USD 0.96 (1.92%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WABC 환율이 오늘 -1.92%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.94이고 고가는 50.02이었습니다.
Westamerica Bancorporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
WABC News
- Westamerica Bancorporation director E. Joseph Bowler to retire in September
- Westamerica Bancorporation declares $0.46 quarterly dividend
- Westamerica Bancorp beats Q2 earnings estimates despite revenue miss
- Westamerica Bancorporation earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
일일 변동 비율
48.94 50.02
년간 변동
42.00 59.98
- 이전 종가
- 50.08
- 시가
- 50.02
- Bid
- 49.12
- Ask
- 49.42
- 저가
- 48.94
- 고가
- 50.02
- 볼륨
- 642
- 일일 변동
- -1.92%
- 월 변동
- -0.83%
- 6개월 변동
- -2.71%
- 년간 변동율
- -0.10%
20 9월, 토요일