Valute / WABC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WABC: Westamerica Bancorporation
49.12 USD 0.96 (1.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WABC ha avuto una variazione del -1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.94 e ad un massimo di 50.02.
Segui le dinamiche di Westamerica Bancorporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WABC News
- Westamerica Bancorporation director E. Joseph Bowler to retire in September
- Westamerica Bancorporation declares $0.46 quarterly dividend
- Westamerica Bancorp beats Q2 earnings estimates despite revenue miss
- Westamerica Bancorporation earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
Intervallo Giornaliero
48.94 50.02
Intervallo Annuale
42.00 59.98
- Chiusura Precedente
- 50.08
- Apertura
- 50.02
- Bid
- 49.12
- Ask
- 49.42
- Minimo
- 48.94
- Massimo
- 50.02
- Volume
- 642
- Variazione giornaliera
- -1.92%
- Variazione Mensile
- -0.83%
- Variazione Semestrale
- -2.71%
- Variazione Annuale
- -0.10%
20 settembre, sabato