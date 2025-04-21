QuotazioniSezioni
Valute / WABC
Tornare a Azioni

WABC: Westamerica Bancorporation

49.12 USD 0.96 (1.92%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WABC ha avuto una variazione del -1.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.94 e ad un massimo di 50.02.

Segui le dinamiche di Westamerica Bancorporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WABC News

Intervallo Giornaliero
48.94 50.02
Intervallo Annuale
42.00 59.98
Chiusura Precedente
50.08
Apertura
50.02
Bid
49.12
Ask
49.42
Minimo
48.94
Massimo
50.02
Volume
642
Variazione giornaliera
-1.92%
Variazione Mensile
-0.83%
Variazione Semestrale
-2.71%
Variazione Annuale
-0.10%
20 settembre, sabato