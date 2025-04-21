Moedas / WABC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WABC: Westamerica Bancorporation
49.61 USD 1.15 (2.37%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WABC para hoje mudou para 2.37%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 48.62 e o mais alto foi 49.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Westamerica Bancorporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WABC Notícias
- Westamerica Bancorporation director E. Joseph Bowler to retire in September
- Westamerica Bancorporation declares $0.46 quarterly dividend
- Westamerica Bancorp beats Q2 earnings estimates despite revenue miss
- Westamerica Bancorporation earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
Faixa diária
48.62 49.63
Faixa anual
42.00 59.98
- Fechamento anterior
- 48.46
- Open
- 48.77
- Bid
- 49.61
- Ask
- 49.91
- Low
- 48.62
- High
- 49.63
- Volume
- 123
- Mudança diária
- 2.37%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- -1.74%
- Mudança anual
- 0.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh