WABC: Westamerica Bancorporation

49.50 USD 0.58 (1.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WABC hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.19 bis zu einem Hoch von 50.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Westamerica Bancorporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
49.19 50.02
Jahresspanne
42.00 59.98
Vorheriger Schlusskurs
50.08
Eröffnung
50.02
Bid
49.50
Ask
49.80
Tief
49.19
Hoch
50.02
Volumen
59
Tagesänderung
-1.16%
Monatsänderung
-0.06%
6-Monatsänderung
-1.96%
Jahresänderung
0.67%
