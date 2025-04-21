Währungen / WABC
WABC: Westamerica Bancorporation
49.50 USD 0.58 (1.16%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WABC hat sich für heute um -1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.19 bis zu einem Hoch von 50.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Westamerica Bancorporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WABC News
- Westamerica Bancorporation director E. Joseph Bowler to retire in September
- Westamerica Bancorporation declares $0.46 quarterly dividend
- Westamerica Bancorp beats Q2 earnings estimates despite revenue miss
- Westamerica Bancorporation earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
Tagesspanne
49.19 50.02
Jahresspanne
42.00 59.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.08
- Eröffnung
- 50.02
- Bid
- 49.50
- Ask
- 49.80
- Tief
- 49.19
- Hoch
- 50.02
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- -1.16%
- Monatsänderung
- -0.06%
- 6-Monatsänderung
- -1.96%
- Jahresänderung
- 0.67%
