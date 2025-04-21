КотировкиРазделы
WABC: Westamerica Bancorporation

48.06 USD 0.26 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WABC за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.37, а максимальная — 48.32.

Новости WABC

Дневной диапазон
47.37 48.32
Годовой диапазон
42.00 59.98
Предыдущее закрытие
48.32
Open
48.31
Bid
48.06
Ask
48.36
Low
47.37
High
48.32
Объем
375
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
-2.97%
6-месячное изменение
-4.81%
Годовое изменение
-2.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.