WABC: Westamerica Bancorporation
48.06 USD 0.26 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WABC за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.37, а максимальная — 48.32.
Следите за динамикой Westamerica Bancorporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WABC
- Westamerica Bancorporation director E. Joseph Bowler to retire in September
- Westamerica Bancorporation declares $0.46 quarterly dividend
- Westamerica Bancorp beats Q2 earnings estimates despite revenue miss
- Westamerica Bancorporation earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
Дневной диапазон
47.37 48.32
Годовой диапазон
42.00 59.98
- Предыдущее закрытие
- 48.32
- Open
- 48.31
- Bid
- 48.06
- Ask
- 48.36
- Low
- 47.37
- High
- 48.32
- Объем
- 375
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- -2.97%
- 6-месячное изменение
- -4.81%
- Годовое изменение
- -2.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.