WABC: Westamerica Bancorporation
49.12 USD 0.96 (1.92%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WABC a changé de -1.92% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.94 et à un maximum de 50.02.
Suivez la dynamique Westamerica Bancorporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WABC Nouvelles
- Westamerica Bancorporation director E. Joseph Bowler to retire in September
- Westamerica Bancorporation declares $0.46 quarterly dividend
- Westamerica Bancorp beats Q2 earnings estimates despite revenue miss
- Westamerica Bancorporation earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
- Netflix To Rally More Than 55%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM), AutoNation (NYSE:AN)
Range quotidien
48.94 50.02
Range Annuel
42.00 59.98
- Clôture Précédente
- 50.08
- Ouverture
- 50.02
- Bid
- 49.12
- Ask
- 49.42
- Plus Bas
- 48.94
- Plus Haut
- 50.02
- Volume
- 642
- Changement quotidien
- -1.92%
- Changement Mensuel
- -0.83%
- Changement à 6 Mois
- -2.71%
- Changement Annuel
- -0.10%
20 septembre, samedi