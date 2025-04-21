FiyatlarBölümler
Dövizler / VZLA
VZLA: Vizsla Silver Corp

3.95 USD 0.23 (6.18%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VZLA fiyatı bugün 6.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.70 ve Yüksek fiyatı olarak 4.01 aralığında işlem gördü.

Vizsla Silver Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VZLA haberleri

Günlük aralık
3.70 4.01
Yıllık aralık
1.67 4.01
Önceki kapanış
3.72
Açılış
3.71
Satış
3.95
Alış
4.25
Düşük
3.70
Yüksek
4.01
Hacim
3.760 K
Günlük değişim
6.18%
Aylık değişim
3.95%
6 aylık değişim
71.74%
Yıllık değişim
100.51%
21 Eylül, Pazar