VZLA: Vizsla Silver Corp
3.95 USD 0.23 (6.18%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VZLA a changé de 6.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.70 et à un maximum de 4.01.
Suivez la dynamique Vizsla Silver Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VZLA Nouvelles
- Vizsla Silver stock price target raised to $6 by BMO Capital
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Vizsla Silver expands exploration at Panuco with new geophysical targets
- Vizsla Silver: A Strategic Hold On The Path To Revaluation (NYSE:VZLA)
- Vizsla Silver Corp. (VZLA) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- BMO Capital raises Vizsla Silver price target on strong financing position
- VIZSLA SILVER TO ACQUIRE LARGE SANTA FE CLAIM PACKAGE INCLUDING A PRODUCING MINE ALONG TREND AND IMMEDIATELY SOUTH OF PANUCO
- Vizsla Silver's Exploration Work Continues Yielding Results (NYSE:VZLA)
Range quotidien
3.70 4.01
Range Annuel
1.67 4.01
- Clôture Précédente
- 3.72
- Ouverture
- 3.71
- Bid
- 3.95
- Ask
- 4.25
- Plus Bas
- 3.70
- Plus Haut
- 4.01
- Volume
- 3.760 K
- Changement quotidien
- 6.18%
- Changement Mensuel
- 3.95%
- Changement à 6 Mois
- 71.74%
- Changement Annuel
- 100.51%
20 septembre, samedi