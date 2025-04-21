Валюты / VZLA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VZLA: Vizsla Silver Corp
3.83 USD 0.16 (4.01%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VZLA за сегодня изменился на -4.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.79, а максимальная — 4.00.
Следите за динамикой Vizsla Silver Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VZLA
- Vizsla Silver stock price target raised to $6 by BMO Capital
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- PPG Enters Distributor Partnership With GPA for Teslin Substrates
- Century Aluminum Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vizsla Silver announces change of transfer agent in August filing
- Kronos Worldwide Earnings Miss Estimates in Q2 on Low Volumes
- Nutrien's Q2 Earnings Beat Estimates on Record Potash Volumes
- Westlake Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Chemours Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Higher Volumes
- Barrick Mining Q2 Earnings Meet Estimates, Sales Up on Higher Prices
- Celanese Q2 Earnings & Sales Beat Estimates Amid Low Prices
- Ingevity Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Vizsla Silver expands exploration at Panuco with new geophysical targets
- Vizsla Silver: A Strategic Hold On The Path To Revaluation (NYSE:VZLA)
- Vizsla Silver Corp. (VZLA) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Best Momentum Stocks to Buy for July 18th
- New Strong Buy Stocks for July 18th
- BMO Capital raises Vizsla Silver price target on strong financing position
- VIZSLA SILVER TO ACQUIRE LARGE SANTA FE CLAIM PACKAGE INCLUDING A PRODUCING MINE ALONG TREND AND IMMEDIATELY SOUTH OF PANUCO
- Vizsla Silver's Exploration Work Continues Yielding Results (NYSE:VZLA)
Дневной диапазон
3.79 4.00
Годовой диапазон
1.67 4.00
- Предыдущее закрытие
- 3.99
- Open
- 3.97
- Bid
- 3.83
- Ask
- 4.13
- Low
- 3.79
- High
- 4.00
- Объем
- 2.388 K
- Дневное изменение
- -4.01%
- Месячное изменение
- 0.79%
- 6-месячное изменение
- 66.52%
- Годовое изменение
- 94.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.