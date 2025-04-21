КотировкиРазделы
VZLA
VZLA: Vizsla Silver Corp

3.83 USD 0.16 (4.01%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VZLA за сегодня изменился на -4.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.79, а максимальная — 4.00.

Дневной диапазон
3.79 4.00
Годовой диапазон
1.67 4.00
Предыдущее закрытие
3.99
Open
3.97
Bid
3.83
Ask
4.13
Low
3.79
High
4.00
Объем
2.388 K
Дневное изменение
-4.01%
Месячное изменение
0.79%
6-месячное изменение
66.52%
Годовое изменение
94.42%
