货币 / VZLA
VZLA: Vizsla Silver Corp
3.76 USD 0.07 (1.83%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VZLA汇率已更改-1.83%。当日，交易品种以低点3.73和高点3.83进行交易。
关注Vizsla Silver Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VZLA新闻
- Vizsla Silver stock price target raised to $6 by BMO Capital
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Vizsla Silver: A Strategic Hold On The Path To Revaluation (NYSE:VZLA)
- Vizsla Silver Corp. (VZLA) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- BMO Capital raises Vizsla Silver price target on strong financing position
- VIZSLA SILVER TO ACQUIRE LARGE SANTA FE CLAIM PACKAGE INCLUDING A PRODUCING MINE ALONG TREND AND IMMEDIATELY SOUTH OF PANUCO
- Vizsla Silver's Exploration Work Continues Yielding Results (NYSE:VZLA)
日范围
3.73 3.83
年范围
1.67 4.00
- 前一天收盘价
- 3.83
- 开盘价
- 3.75
- 卖价
- 3.76
- 买价
- 4.06
- 最低价
- 3.73
- 最高价
- 3.83
- 交易量
- 973
- 日变化
- -1.83%
- 月变化
- -1.05%
- 6个月变化
- 63.48%
- 年变化
- 90.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值