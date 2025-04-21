Valute / VZLA
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VZLA: Vizsla Silver Corp
3.95 USD 0.23 (6.18%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VZLA ha avuto una variazione del 6.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.70 e ad un massimo di 4.01.
Segui le dinamiche di Vizsla Silver Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VZLA News
- Vizsla Silver stock price target raised to $6 by BMO Capital
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- PPG Enters Distributor Partnership With GPA for Teslin Substrates
- Century Aluminum Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vizsla Silver announces change of transfer agent in August filing
- Kronos Worldwide Earnings Miss Estimates in Q2 on Low Volumes
- Nutrien's Q2 Earnings Beat Estimates on Record Potash Volumes
- Westlake Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Chemours Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Higher Volumes
- Barrick Mining Q2 Earnings Meet Estimates, Sales Up on Higher Prices
- Celanese Q2 Earnings & Sales Beat Estimates Amid Low Prices
- Ingevity Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Vizsla Silver expands exploration at Panuco with new geophysical targets
- Vizsla Silver: A Strategic Hold On The Path To Revaluation (NYSE:VZLA)
- Vizsla Silver Corp. (VZLA) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Best Momentum Stocks to Buy for July 18th
- New Strong Buy Stocks for July 18th
- BMO Capital raises Vizsla Silver price target on strong financing position
- VIZSLA SILVER TO ACQUIRE LARGE SANTA FE CLAIM PACKAGE INCLUDING A PRODUCING MINE ALONG TREND AND IMMEDIATELY SOUTH OF PANUCO
- Vizsla Silver's Exploration Work Continues Yielding Results (NYSE:VZLA)
Intervallo Giornaliero
3.70 4.01
Intervallo Annuale
1.67 4.01
- Chiusura Precedente
- 3.72
- Apertura
- 3.71
- Bid
- 3.95
- Ask
- 4.25
- Minimo
- 3.70
- Massimo
- 4.01
- Volume
- 3.760 K
- Variazione giornaliera
- 6.18%
- Variazione Mensile
- 3.95%
- Variazione Semestrale
- 71.74%
- Variazione Annuale
- 100.51%
20 settembre, sabato