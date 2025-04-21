Währungen / VZLA
VZLA: Vizsla Silver Corp
3.75 USD 0.03 (0.81%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VZLA hat sich für heute um 0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.70 bis zu einem Hoch von 3.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vizsla Silver Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VZLA News
- Eduardo Luna wird neuer Lead Director bei Vizsla Silver
- Vizsla Silver stock price target raised to $6 by BMO Capital
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- PPG Enters Distributor Partnership With GPA for Teslin Substrates
- Century Aluminum Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Vizsla Silver announces change of transfer agent in August filing
- Kronos Worldwide Earnings Miss Estimates in Q2 on Low Volumes
- Nutrien's Q2 Earnings Beat Estimates on Record Potash Volumes
- Westlake Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Chemours Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates on Higher Volumes
- Barrick Mining Q2 Earnings Meet Estimates, Sales Up on Higher Prices
- Celanese Q2 Earnings & Sales Beat Estimates Amid Low Prices
- Ingevity Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Vizsla Silver expands exploration at Panuco with new geophysical targets
- Vizsla Silver: A Strategic Hold On The Path To Revaluation (NYSE:VZLA)
- Vizsla Silver Corp. (VZLA) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Best Momentum Stocks to Buy for July 18th
- New Strong Buy Stocks for July 18th
- BMO Capital raises Vizsla Silver price target on strong financing position
- VIZSLA SILVER TO ACQUIRE LARGE SANTA FE CLAIM PACKAGE INCLUDING A PRODUCING MINE ALONG TREND AND IMMEDIATELY SOUTH OF PANUCO
- Vizsla Silver's Exploration Work Continues Yielding Results (NYSE:VZLA)
Tagesspanne
3.70 3.77
Jahresspanne
1.67 4.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.72
- Eröffnung
- 3.71
- Bid
- 3.75
- Ask
- 4.05
- Tief
- 3.70
- Hoch
- 3.77
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 0.81%
- Monatsänderung
- -1.32%
- 6-Monatsänderung
- 63.04%
- Jahresänderung
- 90.36%
