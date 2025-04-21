통화 / VZLA
VZLA: Vizsla Silver Corp
3.95 USD 0.23 (6.18%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VZLA 환율이 오늘 6.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.70이고 고가는 4.01이었습니다.
Vizsla Silver Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VZLA News
- Vizsla Silver stock price target raised to $6 by BMO Capital
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Vizsla Silver expands exploration at Panuco with new geophysical targets
- Vizsla Silver: A Strategic Hold On The Path To Revaluation (NYSE:VZLA)
- BMO Capital raises Vizsla Silver price target on strong financing position
- VIZSLA SILVER TO ACQUIRE LARGE SANTA FE CLAIM PACKAGE INCLUDING A PRODUCING MINE ALONG TREND AND IMMEDIATELY SOUTH OF PANUCO
- Vizsla Silver's Exploration Work Continues Yielding Results (NYSE:VZLA)
일일 변동 비율
3.70 4.01
년간 변동
1.67 4.01
- 이전 종가
- 3.72
- 시가
- 3.71
- Bid
- 3.95
- Ask
- 4.25
- 저가
- 3.70
- 고가
- 4.01
- 볼륨
- 3.760 K
- 일일 변동
- 6.18%
- 월 변동
- 3.95%
- 6개월 변동
- 71.74%
- 년간 변동율
- 100.51%
20 9월, 토요일