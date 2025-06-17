Dövizler / VXX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
33.19 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VXX fiyatı bugün -0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.91 ve Yüksek fiyatı olarak 33.69 aralığında işlem gördü.
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VXX haberleri
- The Zacks Analyst Blog Highlights iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN, ProShares VIX Short-Term Futures ETF and ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
- Tariff Uncertainty Still Weighs on Markets: Volatility ETFs to Play
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Why Caution Still Matters in a Bullish Market? ETFs in Focus
- Long Volatility: The Next Big Macro Play (VIX)
- VXX: A Behind The Scenes Look Inside The Volatility Index ETN (BATS:VXX)
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Ride the Volatility Wave With These ETFs
- Citi sees Fed on track for September rate cut after softer inflation data
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Opinion: Why this stock-market breakout is the real deal — and the S&P 500 still has room to run
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- VXX: Macro Risks Abound, A 20 VIX May Be The New Normal (Rating Upgrade) (BATS:VXX)
Günlük aralık
32.91 33.69
Yıllık aralık
32.63 91.12
- Önceki kapanış
- 33.20
- Açılış
- 32.93
- Satış
- 33.19
- Alış
- 33.49
- Düşük
- 32.91
- Yüksek
- 33.69
- Hacim
- 6.862 K
- Günlük değişim
- -0.03%
- Aylık değişim
- -13.00%
- 6 aylık değişim
- -36.28%
- Yıllık değişim
- -33.00%
21 Eylül, Pazar