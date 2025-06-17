Währungen / VXX
VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
33.20 USD 0.08 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VXX hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.63 bis zu einem Hoch von 33.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VXX News
Tagesspanne
32.63 33.31
Jahresspanne
32.63 91.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.28
- Eröffnung
- 32.75
- Bid
- 33.20
- Ask
- 33.50
- Tief
- 32.63
- Hoch
- 33.31
- Volumen
- 7.976 K
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -12.98%
- 6-Monatsänderung
- -36.26%
- Jahresänderung
- -32.98%
