VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

33.19 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VXX ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.91 e ad un massimo di 33.69.

Segui le dinamiche di iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
32.91 33.69
Intervallo Annuale
32.63 91.12
Chiusura Precedente
33.20
Apertura
32.93
Bid
33.19
Ask
33.49
Minimo
32.91
Massimo
33.69
Volume
6.862 K
Variazione giornaliera
-0.03%
Variazione Mensile
-13.00%
Variazione Semestrale
-36.28%
Variazione Annuale
-33.00%
