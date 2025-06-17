Valute / VXX
VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
33.19 USD 0.01 (0.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VXX ha avuto una variazione del -0.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.91 e ad un massimo di 33.69.
Segui le dinamiche di iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
32.91 33.69
Intervallo Annuale
32.63 91.12
- Chiusura Precedente
- 33.20
- Apertura
- 32.93
- Bid
- 33.19
- Ask
- 33.49
- Minimo
- 32.91
- Massimo
- 33.69
- Volume
- 6.862 K
- Variazione giornaliera
- -0.03%
- Variazione Mensile
- -13.00%
- Variazione Semestrale
- -36.28%
- Variazione Annuale
- -33.00%
20 settembre, sabato