Devises / VXX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
33.19 USD 0.01 (0.03%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VXX a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.91 et à un maximum de 33.69.
Suivez la dynamique iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VXX Nouvelles
- The Zacks Analyst Blog Highlights iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN, ProShares VIX Short-Term Futures ETF and ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
- Tariff Uncertainty Still Weighs on Markets: Volatility ETFs to Play
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Why Caution Still Matters in a Bullish Market? ETFs in Focus
- Long Volatility: The Next Big Macro Play (VIX)
- VXX: A Behind The Scenes Look Inside The Volatility Index ETN (BATS:VXX)
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Ride the Volatility Wave With These ETFs
- Citi sees Fed on track for September rate cut after softer inflation data
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Opinion: Why this stock-market breakout is the real deal — and the S&P 500 still has room to run
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- VXX: Macro Risks Abound, A 20 VIX May Be The New Normal (Rating Upgrade) (BATS:VXX)
Range quotidien
32.91 33.69
Range Annuel
32.63 91.12
- Clôture Précédente
- 33.20
- Ouverture
- 32.93
- Bid
- 33.19
- Ask
- 33.49
- Plus Bas
- 32.91
- Plus Haut
- 33.69
- Volume
- 6.862 K
- Changement quotidien
- -0.03%
- Changement Mensuel
- -13.00%
- Changement à 6 Mois
- -36.28%
- Changement Annuel
- -33.00%
20 septembre, samedi