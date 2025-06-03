КотировкиРазделы
Валюты / VXX
Назад в Рынок акций США

VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

34.52 USD 0.58 (1.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VXX за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.97, а максимальная — 34.60.

Следите за динамикой iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VXX

Дневной диапазон
33.97 34.60
Годовой диапазон
33.24 91.12
Предыдущее закрытие
33.94
Open
34.04
Bid
34.52
Ask
34.82
Low
33.97
High
34.60
Объем
9.359 K
Дневное изменение
1.71%
Месячное изменение
-9.52%
6-месячное изменение
-33.73%
Годовое изменение
-30.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.