Валюты / VXX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
34.52 USD 0.58 (1.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VXX за сегодня изменился на 1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.97, а максимальная — 34.60.
Следите за динамикой iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VXX
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Fall Volatility Favors Gold
- Why Caution Still Matters in a Bullish Market? ETFs in Focus
- Long Volatility: The Next Big Macro Play (VIX)
- VXX: A Behind The Scenes Look Inside The Volatility Index ETN (BATS:VXX)
- Reading The Rubble: Gauging Recovery Odds When The Market Slides
- Volatility Risk Indicators Revert To Lower Seasonal Norms
- August Market Volatility Returns Amid Payroll Miss And Fed Uncertainty
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- 'Meme Stock'-Induced Euphoria? Not Quite
- Volatility Signals: Do Equities Forecast Bonds?
- Ride the Volatility Wave With These ETFs
- Citi sees Fed on track for September rate cut after softer inflation data
- Tariff Threat Dismissed As Implied Volatilities Fall
- Equity Volatility Finds A Floor Ahead Of Key Trade Catalysts
- SVIX ETF: Contango And Crash
- Opinion: Why this stock-market breakout is the real deal — and the S&P 500 still has room to run
- Implied Vols Collapse As Stocks Hit New Record High
- Chart Of The Day: We've Lost Our Bears... And That's A Problem
- VXX: Macro Risks Abound, A 20 VIX May Be The New Normal (Rating Upgrade) (BATS:VXX)
- Oil Options Suggest Price Spike Likely To Be Temporary
- SPX 0DTE Options Jump To 61% Share On Retail Resurgence
Дневной диапазон
33.97 34.60
Годовой диапазон
33.24 91.12
- Предыдущее закрытие
- 33.94
- Open
- 34.04
- Bid
- 34.52
- Ask
- 34.82
- Low
- 33.97
- High
- 34.60
- Объем
- 9.359 K
- Дневное изменение
- 1.71%
- Месячное изменение
- -9.52%
- 6-месячное изменение
- -33.73%
- Годовое изменение
- -30.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.