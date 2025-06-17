Divisas / VXX
VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
33.28 USD 1.24 (3.59%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VXX de hoy ha cambiado un -3.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.79, mientras que el máximo ha alcanzado 34.28.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
VXX News
Rango diario
32.79 34.28
Rango anual
32.79 91.12
- Cierres anteriores
- 34.52
- Open
- 34.22
- Bid
- 33.28
- Ask
- 33.58
- Low
- 32.79
- High
- 34.28
- Volumen
- 19.970 K
- Cambio diario
- -3.59%
- Cambio mensual
- -12.77%
- Cambio a 6 meses
- -36.11%
- Cambio anual
- -32.82%
