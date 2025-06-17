CotizacionesSecciones
Divisas / VXX
Volver a Acciones

VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

33.28 USD 1.24 (3.59%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VXX de hoy ha cambiado un -3.59%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.79, mientras que el máximo ha alcanzado 34.28.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VXX News

Rango diario
32.79 34.28
Rango anual
32.79 91.12
Cierres anteriores
34.52
Open
34.22
Bid
33.28
Ask
33.58
Low
32.79
High
34.28
Volumen
19.970 K
Cambio diario
-3.59%
Cambio mensual
-12.77%
Cambio a 6 meses
-36.11%
Cambio anual
-32.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B