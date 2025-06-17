Moedas / VXX
VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
33.28 USD 1.24 (3.59%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VXX para hoje mudou para -3.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.79 e o mais alto foi 34.28.
Veja a dinâmica do par de moedas iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
32.79 34.28
Faixa anual
32.79 91.12
- Fechamento anterior
- 34.52
- Open
- 34.22
- Bid
- 33.28
- Ask
- 33.58
- Low
- 32.79
- High
- 34.28
- Volume
- 19.970 K
- Mudança diária
- -3.59%
- Mudança mensal
- -12.77%
- Mudança de 6 meses
- -36.11%
- Mudança anual
- -32.82%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh