通貨 / VXX
VXX: iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

33.20 USD 0.08 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VXXの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり32.63の安値と33.31の高値で取引されました。

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETNダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.63 33.31
1年のレンジ
32.63 91.12
以前の終値
33.28
始値
32.75
買値
33.20
買値
33.50
安値
32.63
高値
33.31
出来高
7.976 K
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
-12.98%
6ヶ月の変化
-36.26%
1年の変化
-32.98%
