VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG fiyatı bugün 1.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 236.92 ve Yüksek fiyatı olarak 240.01 aralığında işlem gördü.
Vanguard Russell 2000 Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VTWG haberleri
Sıkça sorulan sorular
VTWG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Vanguard Russell 2000 Growth ETF hisse senedi 239.69 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 236.92 - 240.01 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 236.74 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 25 değerine ulaştı. VTWG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Vanguard Russell 2000 Growth ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Vanguard Russell 2000 Growth ETF hisse senedi şu anda 239.69 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 16.11% ve USD değerlerini izler. VTWG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
VTWG hisse senedi nasıl alınır?
Vanguard Russell 2000 Growth ETF hisselerini şu anki 239.69 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 239.69 ve Ask 239.99 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 25 ve günlük değişim oranı 0.59% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte VTWG fiyat hareketlerini takip edin.
VTWG hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Vanguard Russell 2000 Growth ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 160.02 - 240.61 ve mevcut fiyatı 239.69 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 239.69 veya Ask 239.99 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.23% ve 6 aylık değişim oranı 28.44% değerlerini karşılaştırır. VTWG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ETF Shares hisse senedi yıllık olarak 240.61 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 160.02 - 240.61). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 236.74 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Vanguard Russell 2000 Growth ETF performansını takip edin.
ETF Shares hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ETF Shares (VTWG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 160.02 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 239.69 ve hareket ettiği yıllık aralık 160.02 - 240.61 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki VTWG fiyat hareketlerini izleyin.
VTWG hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Vanguard Russell 2000 Growth ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 236.74 ve yıllık değişim oranı 16.11% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 236.74
- Açılış
- 238.28
- Satış
- 239.69
- Alış
- 239.99
- Düşük
- 236.92
- Yüksek
- 240.01
- Hacim
- 25
- Günlük değişim
- 1.25%
- Aylık değişim
- 3.23%
- 6 aylık değişim
- 28.44%
- Yıllık değişim
- 16.11%
