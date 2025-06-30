CotationsSections
Devises / VTWG
Retour à Actions

VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF

238.11 USD 1.37 (0.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VTWG a changé de 0.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 238.11 et à un maximum de 238.12.

Suivez la dynamique Vanguard Russell 2000 Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTWG Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action VTWG aujourd'hui ?

L'action Vanguard Russell 2000 Growth ETF est cotée à 238.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 238.11 - 238.12, a clôturé hier à 236.74 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de VTWG présente ces mises à jour.

L'action Vanguard Russell 2000 Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?

Vanguard Russell 2000 Growth ETF est actuellement valorisé à 238.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VTWG.

Comment acheter des actions VTWG ?

Vous pouvez acheter des actions Vanguard Russell 2000 Growth ETF au cours actuel de 238.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 238.11 ou de 238.41, le 3 et le -0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VTWG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action VTWG ?

Investir dans Vanguard Russell 2000 Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 160.02 - 240.61 et le prix actuel 238.11. Beaucoup comparent 2.55% et 27.59% avant de passer des ordres à 238.11 ou 238.41. Consultez le graphique du cours de VTWG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 240.61. Au cours de 160.02 - 240.61, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 236.74 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Russell 2000 Growth ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?

Le cours le plus bas de ETF Shares (VTWG) sur l'année a été 160.02. Sa comparaison avec 238.11 et 160.02 - 240.61 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VTWG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action VTWG a-t-elle été divisée ?

Vanguard Russell 2000 Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 236.74 et 15.35% après les opérations sur titres.

Range quotidien
238.11 238.12
Range Annuel
160.02 240.61
Clôture Précédente
236.74
Ouverture
238.12
Bid
238.11
Ask
238.41
Plus Bas
238.11
Plus Haut
238.12
Volume
3
Changement quotidien
0.58%
Changement Mensuel
2.55%
Changement à 6 Mois
27.59%
Changement Annuel
15.35%
08 octobre, mercredi
13:30
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 10 ans
Act
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Procès-verbal du FOMC
Act
Fcst
Prev
21:45
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev