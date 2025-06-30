KurseKategorien
VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF

238.66 USD 1.03 (0.43%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VTWG hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 237.89 bis zu einem Hoch von 239.33 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Russell 2000 Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VTWG heute?

Die Aktie von Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) notiert heute bei 238.66. Sie wird innerhalb einer Spanne von 237.89 - 239.33 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 239.69 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von VTWG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VTWG Dividenden?

Vanguard Russell 2000 Growth ETF wird derzeit mit 238.66 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.61% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VTWG zu verfolgen.

Wie kaufe ich VTWG-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) zum aktuellen Kurs von 238.66 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 238.66 oder 238.96 platziert, während 21 und -0.28% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VTWG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VTWG-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Russell 2000 Growth ETF müssen die jährliche Spanne 160.02 - 240.61 und der aktuelle Kurs 238.66 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.79% und 27.89%, bevor sie Orders zu 238.66 oder 238.96 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VTWG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VTWG) im vergangenen Jahr lag bei 240.61. Innerhalb von 160.02 - 240.61 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 239.69 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Russell 2000 Growth ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VTWG) im Laufe des Jahres betrug 160.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 238.66 und der Spanne 160.02 - 240.61 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VTWG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VTWG statt?

Vanguard Russell 2000 Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 239.69 und 15.61% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
237.89 239.33
Jahresspanne
160.02 240.61
Vorheriger Schlusskurs
239.69
Eröffnung
239.33
Bid
238.66
Ask
238.96
Tief
237.89
Hoch
239.33
Volumen
21
Tagesänderung
-0.43%
Monatsänderung
2.79%
6-Monatsänderung
27.89%
Jahresänderung
15.61%
