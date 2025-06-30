QuotazioniSezioni
VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF

238.11 USD 1.37 (0.58%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VTWG ha avuto una variazione del 0.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 238.11 e ad un massimo di 238.12.

Segui le dinamiche di Vanguard Russell 2000 Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VTWG oggi?

Oggi le azioni Vanguard Russell 2000 Growth ETF sono prezzate a 238.11. Viene scambiato all'interno di 238.11 - 238.12, la chiusura di ieri è stata 236.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VTWG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Vanguard Russell 2000 Growth ETF pagano dividendi?

Vanguard Russell 2000 Growth ETF è attualmente valutato a 238.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VTWG.

Come acquistare azioni VTWG?

Puoi acquistare azioni Vanguard Russell 2000 Growth ETF al prezzo attuale di 238.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 238.11 o 238.41, mentre 3 e -0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VTWG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VTWG?

Investire in Vanguard Russell 2000 Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 160.02 - 240.61 e il prezzo attuale 238.11. Molti confrontano 2.55% e 27.59% prima di effettuare ordini su 238.11 o 238.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VTWG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?

Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 240.61. All'interno di 160.02 - 240.61, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 236.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Russell 2000 Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?

Il prezzo più basso di ETF Shares (VTWG) nel corso dell'anno è stato 160.02. Confrontandolo con gli attuali 238.11 e 160.02 - 240.61 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VTWG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VTWG?

Vanguard Russell 2000 Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 236.74 e 15.35%.

Intervallo Giornaliero
238.11 238.12
Intervallo Annuale
160.02 240.61
Chiusura Precedente
236.74
Apertura
238.12
Bid
238.11
Ask
238.41
Minimo
238.11
Massimo
238.12
Volume
3
Variazione giornaliera
0.58%
Variazione Mensile
2.55%
Variazione Semestrale
27.59%
Variazione Annuale
15.35%
08 ottobre, mercoledì
13:30
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.715 M
Fcst
3.334 M
Prev
1.792 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.763 M
Fcst
-0.205 M
Prev
-0.271 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 10 anni
Agire
Fcst
Prev
4.033%
18:00
USD
Verbali FOMC
Agire
Fcst
Prev
21:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev