КотировкиРазделы
Валюты / VTWG
Назад в Рынок акций США

VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF

239.69 USD 2.95 (1.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VTWG за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 236.92, а максимальная — 240.01.

Следите за динамикой Vanguard Russell 2000 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VTWG

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VTWG сегодня?

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) сегодня оценивается на уровне 239.69. Инструмент торгуется в пределах 236.92 - 240.01, вчерашнее закрытие составило 236.74, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTWG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 2000 Growth ETF?

Vanguard Russell 2000 Growth ETF в настоящее время оценивается в 239.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.11% и USD. Отслеживайте движения VTWG на графике в реальном времени.

Как купить акции VTWG?

Вы можете купить акции Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) по текущей цене 239.69. Ордера обычно размещаются около 239.69 или 239.99, тогда как 25 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTWG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTWG?

Инвестирование в Vanguard Russell 2000 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 160.02 - 240.61 и текущей цены 239.69. Многие сравнивают 3.23% и 28.44% перед размещением ордеров на 239.69 или 239.99. Изучайте ежедневные изменения цены VTWG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VTWG) за последний год составила 240.61. Акции заметно колебались в пределах 160.02 - 240.61, сравнение с 236.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 2000 Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VTWG) за год составила 160.02. Сравнение с текущими 239.69 и 160.02 - 240.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTWG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTWG?

В прошлом Vanguard Russell 2000 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 236.74 и 16.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
236.92 240.01
Годовой диапазон
160.02 240.61
Предыдущее закрытие
236.74
Open
238.28
Bid
239.69
Ask
239.99
Low
236.92
High
240.01
Объем
25
Дневное изменение
1.25%
Месячное изменение
3.23%
6-месячное изменение
28.44%
Годовое изменение
16.11%
09 октября, четверг
12:30
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:35
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
12:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Отчет по оценкам спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
Акт.
Прог.
Пред.
16:45
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.651%
19:45
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.