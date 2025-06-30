- Обзор рынка
VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF
Курс VTWG за сегодня изменился на 1.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 236.92, а максимальная — 240.01.
Следите за динамикой Vanguard Russell 2000 Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VTWG
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTWG сегодня?
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) сегодня оценивается на уровне 239.69. Инструмент торгуется в пределах 236.92 - 240.01, вчерашнее закрытие составило 236.74, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTWG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 2000 Growth ETF?
Vanguard Russell 2000 Growth ETF в настоящее время оценивается в 239.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.11% и USD. Отслеживайте движения VTWG на графике в реальном времени.
Как купить акции VTWG?
Вы можете купить акции Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) по текущей цене 239.69. Ордера обычно размещаются около 239.69 или 239.99, тогда как 25 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTWG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTWG?
Инвестирование в Vanguard Russell 2000 Growth ETF предполагает учет годового диапазона 160.02 - 240.61 и текущей цены 239.69. Многие сравнивают 3.23% и 28.44% перед размещением ордеров на 239.69 или 239.99. Изучайте ежедневные изменения цены VTWG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VTWG) за последний год составила 240.61. Акции заметно колебались в пределах 160.02 - 240.61, сравнение с 236.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 2000 Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VTWG) за год составила 160.02. Сравнение с текущими 239.69 и 160.02 - 240.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTWG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTWG?
В прошлом Vanguard Russell 2000 Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 236.74 и 16.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 236.74
- Open
- 238.28
- Bid
- 239.69
- Ask
- 239.99
- Low
- 236.92
- High
- 240.01
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 1.25%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- 28.44%
- Годовое изменение
- 16.11%
- 4.651%