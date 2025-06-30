CotaçõesSeções
VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF

239.69 USD 2.95 (1.25%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VTWG para hoje mudou para 1.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 236.92 e o mais alto foi 240.01.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Russell 2000 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VTWG hoje?

Hoje Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) está avaliado em 239.69. O instrumento é negociado dentro de 236.92 - 240.01, o fechamento de ontem foi 236.74, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VTWG em tempo real.

As ações de Vanguard Russell 2000 Growth ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Russell 2000 Growth ETF está avaliado em 239.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.11% e USD. Monitore os movimentos de VTWG no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VTWG?

Você pode comprar ações de Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) pelo preço atual 239.69. Ordens geralmente são executadas perto de 239.69 ou 239.99, enquanto 25 e 0.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VTWG no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VTWG?

Investir em Vanguard Russell 2000 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 160.02 - 240.61 e o preço atual 239.69. Muitos comparam 3.23% e 28.44% antes de enviar ordens em 239.69 ou 239.99. Estude as mudanças diárias de preço de VTWG no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VTWG) no último ano foi 240.61. As ações oscilaram bastante dentro de 160.02 - 240.61, e a comparação com 236.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Russell 2000 Growth ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VTWG) no ano foi 160.02. A comparação com o preço atual 239.69 e 160.02 - 240.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VTWG em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VTWG?

No passado Vanguard Russell 2000 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 236.74 e 16.11% após os eventos corporativos.

Faixa diária
236.92 240.01
Faixa anual
160.02 240.61
Fechamento anterior
236.74
Open
238.28
Bid
239.69
Ask
239.99
Low
236.92
High
240.01
Volume
25
Mudança diária
1.25%
Mudança mensal
3.23%
Mudança de 6 meses
28.44%
Mudança anual
16.11%
09 outubro, quinta-feira
12:30
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:35
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
12:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial (WASDE)
Atu.
Projeç.
Prév.
16:45
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Bond a 30 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
4.651%
19:45
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.