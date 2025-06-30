- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF
A taxa do VTWG para hoje mudou para 1.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 236.92 e o mais alto foi 240.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Russell 2000 Growth ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTWG Notícias
- Should Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) Be on Your Investing Radar?
- Seasonal Weakness And A Stretch For Risk
- The Fed Finally Cuts Rates: Why Small Caps Are Suddenly Soaring
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Fears Of Slower Economic Growth Pressure U.S. Small-Cap Stock Outlook
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VTWG hoje?
Hoje Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) está avaliado em 239.69. O instrumento é negociado dentro de 236.92 - 240.01, o fechamento de ontem foi 236.74, e o volume de negociação atingiu 25. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VTWG em tempo real.
As ações de Vanguard Russell 2000 Growth ETF pagam dividendos?
Atualmente Vanguard Russell 2000 Growth ETF está avaliado em 239.69. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.11% e USD. Monitore os movimentos de VTWG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VTWG?
Você pode comprar ações de Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) pelo preço atual 239.69. Ordens geralmente são executadas perto de 239.69 ou 239.99, enquanto 25 e 0.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VTWG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VTWG?
Investir em Vanguard Russell 2000 Growth ETF envolve considerar a faixa anual 160.02 - 240.61 e o preço atual 239.69. Muitos comparam 3.23% e 28.44% antes de enviar ordens em 239.69 ou 239.99. Estude as mudanças diárias de preço de VTWG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?
O maior preço de ETF Shares (VTWG) no último ano foi 240.61. As ações oscilaram bastante dentro de 160.02 - 240.61, e a comparação com 236.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Russell 2000 Growth ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?
O menor preço de ETF Shares (VTWG) no ano foi 160.02. A comparação com o preço atual 239.69 e 160.02 - 240.61 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VTWG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VTWG?
No passado Vanguard Russell 2000 Growth ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 236.74 e 16.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 236.74
- Open
- 238.28
- Bid
- 239.69
- Ask
- 239.99
- Low
- 236.92
- High
- 240.01
- Volume
- 25
- Mudança diária
- 1.25%
- Mudança mensal
- 3.23%
- Mudança de 6 meses
- 28.44%
- Mudança anual
- 16.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 4.651%