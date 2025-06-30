- 概要
VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWGの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり237.89の安値と239.33の高値で取引されました。
Vanguard Russell 2000 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VTWG News
よくあるご質問
VTWG株の現在の価格は？
Vanguard Russell 2000 Growth ETFの株価は本日238.66です。237.89 - 239.33内で取引され、前日の終値は239.69、取引量は21に達しました。VTWGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Russell 2000 Growth ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Russell 2000 Growth ETFの現在の価格は238.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.61%やUSDにも注目します。VTWGの動きはライブチャートで確認できます。
VTWG株を買う方法は？
Vanguard Russell 2000 Growth ETFの株は現在238.66で購入可能です。注文は通常238.66または238.96付近で行われ、21や-0.28%が市場の動きを示します。VTWGの最新情報はライブチャートで確認できます。
VTWG株に投資する方法は？
Vanguard Russell 2000 Growth ETFへの投資では、年間の値幅160.02 - 240.61と現在の238.66を考慮します。注文は多くの場合238.66や238.96で行われる前に、2.79%や27.89%と比較されます。VTWGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は240.61でした。160.02 - 240.61内で株価は大きく変動し、239.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Russell 2000 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VTWG)の年間最安値は160.02でした。現在の238.66や160.02 - 240.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VTWGの動きはライブチャートで確認できます。
VTWGの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Russell 2000 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、239.69、15.61%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 239.69
- 始値
- 239.33
- 買値
- 238.66
- 買値
- 238.96
- 安値
- 237.89
- 高値
- 239.33
- 出来高
- 21
- 1日の変化
- -0.43%
- 1ヶ月の変化
- 2.79%
- 6ヶ月の変化
- 27.89%
- 1年の変化
- 15.61%
