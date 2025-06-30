クォートセクション
通貨 / VTWG
株に戻る

VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF

238.66 USD 1.03 (0.43%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VTWGの今日の為替レートは、-0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり237.89の安値と239.33の高値で取引されました。

Vanguard Russell 2000 Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTWG News

よくあるご質問

VTWG株の現在の価格は？

Vanguard Russell 2000 Growth ETFの株価は本日238.66です。237.89 - 239.33内で取引され、前日の終値は239.69、取引量は21に達しました。VTWGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Russell 2000 Growth ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Russell 2000 Growth ETFの現在の価格は238.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.61%やUSDにも注目します。VTWGの動きはライブチャートで確認できます。

VTWG株を買う方法は？

Vanguard Russell 2000 Growth ETFの株は現在238.66で購入可能です。注文は通常238.66または238.96付近で行われ、21や-0.28%が市場の動きを示します。VTWGの最新情報はライブチャートで確認できます。

VTWG株に投資する方法は？

Vanguard Russell 2000 Growth ETFへの投資では、年間の値幅160.02 - 240.61と現在の238.66を考慮します。注文は多くの場合238.66や238.96で行われる前に、2.79%や27.89%と比較されます。VTWGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は240.61でした。160.02 - 240.61内で株価は大きく変動し、239.69と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Russell 2000 Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VTWG)の年間最安値は160.02でした。現在の238.66や160.02 - 240.61と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VTWGの動きはライブチャートで確認できます。

VTWGの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Russell 2000 Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、239.69、15.61%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
237.89 239.33
1年のレンジ
160.02 240.61
以前の終値
239.69
始値
239.33
買値
238.66
買値
238.96
安値
237.89
高値
239.33
出来高
21
1日の変化
-0.43%
1ヶ月の変化
2.79%
6ヶ月の変化
27.89%
1年の変化
15.61%
09 10月, 木曜日
12:30
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
12:35
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
12:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
WASDE報告書
実際
期待
16:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
30年債入札
実際
4.734%
期待
4.651%
19:45
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待