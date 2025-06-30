VTWG股票今天的价格是多少？ Vanguard Russell 2000 Growth ETF股票今天的定价为239.69。它在236.92 - 240.01范围内交易，昨天的收盘价为236.74，交易量达到25。VTWG的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Russell 2000 Growth ETF股票是否支付股息？ Vanguard Russell 2000 Growth ETF目前的价值为239.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.11%和USD。实时查看图表以跟踪VTWG走势。

如何购买VTWG股票？ 您可以以239.69的当前价格购买Vanguard Russell 2000 Growth ETF股票。订单通常设置在239.69或239.99附近，而25和0.59%显示市场活动。立即关注VTWG的实时图表更新。

如何投资VTWG股票？ 投资Vanguard Russell 2000 Growth ETF需要考虑年度范围160.02 - 240.61和当前价格239.69。许多人在以239.69或239.99下订单之前，会比较3.23%和。实时查看VTWG价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Shares的最高价格是240.61。在160.02 - 240.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 2000 Growth ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？ ETF Shares（VTWG）的最低价格为160.02。将其与当前的239.69和160.02 - 240.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。