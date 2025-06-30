报价部分
货币 / VTWG
VTWG: Vanguard Russell 2000 Growth ETF

239.69 USD 2.95 (1.25%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VTWG汇率已更改1.25%。当日，交易品种以低点236.92和高点240.01进行交易。

关注Vanguard Russell 2000 Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VTWG股票今天的价格是多少？

Vanguard Russell 2000 Growth ETF股票今天的定价为239.69。它在236.92 - 240.01范围内交易，昨天的收盘价为236.74，交易量达到25。VTWG的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Russell 2000 Growth ETF股票是否支付股息？

Vanguard Russell 2000 Growth ETF目前的价值为239.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.11%和USD。实时查看图表以跟踪VTWG走势。

如何购买VTWG股票？

您可以以239.69的当前价格购买Vanguard Russell 2000 Growth ETF股票。订单通常设置在239.69或239.99附近，而25和0.59%显示市场活动。立即关注VTWG的实时图表更新。

如何投资VTWG股票？

投资Vanguard Russell 2000 Growth ETF需要考虑年度范围160.02 - 240.61和当前价格239.69。许多人在以239.69或239.99下订单之前，会比较3.23%和。实时查看VTWG价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是240.61。在160.02 - 240.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 2000 Growth ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VTWG）的最低价格为160.02。将其与当前的239.69和160.02 - 240.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTWG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTWG股票是什么时候拆分的？

Vanguard Russell 2000 Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、236.74和16.11%中可见。

日范围
236.92 240.01
年范围
160.02 240.61
前一天收盘价
236.74
开盘价
238.28
卖价
239.69
买价
239.99
最低价
236.92
最高价
240.01
交易量
25
日变化
1.25%
月变化
3.23%
6个月变化
28.44%
年变化
16.11%
09 十月, 星期四
12:30
USD
美联储主席Powell讲话
实际值
预测值
前值
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:35
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
12:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
WASDE报告
实际值
预测值
前值
16:45
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
4.651%
19:45
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值