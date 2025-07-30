FiyatlarBölümler
Dövizler / VRSK
Geri dön - Hisse senetleri

VRSK: Verisk Analytics Inc

243.47 USD 1.86 (0.76%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRSK fiyatı bugün -0.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 242.57 ve Yüksek fiyatı olarak 246.18 aralığında işlem gördü.

Verisk Analytics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRSK haberleri

Günlük aralık
242.57 246.18
Yıllık aralık
242.57 322.92
Önceki kapanış
245.33
Açılış
246.13
Satış
243.47
Alış
243.77
Düşük
242.57
Yüksek
246.18
Hacim
3.334 K
Günlük değişim
-0.76%
Aylık değişim
-9.26%
6 aylık değişim
-18.09%
Yıllık değişim
-9.50%
21 Eylül, Pazar