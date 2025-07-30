Валюты / VRSK
VRSK: Verisk Analytics Inc
251.83 USD 3.25 (1.27%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRSK за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 251.13, а максимальная — 256.94.
Следите за динамикой Verisk Analytics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VRSK
- Акции Verisk Analytics достигли 52-недельного минимума в $259,01
- Verisk Analytics stock hits 52-week low at $259.01
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Verisk at Barclays Conference: Strategic Moves and Market Positioning
- Skillsoft Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- The companies where investors have the highest hopes and dreams have some predictable, and surprising, results
- Wolfe Research initiates Verisk Analytics stock with Outperform rating
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For September 2025
- Verisk (VRSK) Down 4.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Akre Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:AKREX)
- Verisk Analytics stock hits 52-week low at $261.02
- Verisk prices $1.5 billion in senior notes for AccuLynx acquisition
- Corpay Earnings Meet Estimates in Q2, Revenues Increase 13% Y/Y
- Avis Budget Stock Declines 22% Since Reporting Q2 Earnings Miss
- Gartner Earnings Surpass Estimates in Q2, Revenues Increase Y/Y
- Top 15 High-Growth Dividend Stocks For August 2025
- TRU Stock Barely Moves Since Reporting Q2 Earnings Beat: Here's Why
- S&P Global Q2 Earnings & Revenues Outpace Estimates, Increase Y/Y
- BMO Capital lowers Verisk Analytics stock price target to $290 from $317
- Baron Focused Growth Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Verisk (VRSK) Q2 Revenue Jumps 8%
- Verisk Analytics, Inc. (VRSK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
251.13 256.94
Годовой диапазон
251.13 322.92
- Предыдущее закрытие
- 255.08
- Open
- 254.72
- Bid
- 251.83
- Ask
- 252.13
- Low
- 251.13
- High
- 256.94
- Объем
- 3.138 K
- Дневное изменение
- -1.27%
- Месячное изменение
- -6.14%
- 6-месячное изменение
- -15.28%
- Годовое изменение
- -6.39%
