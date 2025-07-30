КотировкиРазделы
Валюты / VRSK
Назад в Рынок акций США

VRSK: Verisk Analytics Inc

251.83 USD 3.25 (1.27%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VRSK за сегодня изменился на -1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 251.13, а максимальная — 256.94.

Следите за динамикой Verisk Analytics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VRSK

Дневной диапазон
251.13 256.94
Годовой диапазон
251.13 322.92
Предыдущее закрытие
255.08
Open
254.72
Bid
251.83
Ask
252.13
Low
251.13
High
256.94
Объем
3.138 K
Дневное изменение
-1.27%
Месячное изменение
-6.14%
6-месячное изменение
-15.28%
Годовое изменение
-6.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.