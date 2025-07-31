CotizacionesSecciones
Divisas / VRSK
Volver a Acciones

VRSK: Verisk Analytics Inc

249.60 USD 2.23 (0.89%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VRSK de hoy ha cambiado un -0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 248.98, mientras que el máximo ha alcanzado 255.23.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Verisk Analytics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRSK News

Rango diario
248.98 255.23
Rango anual
248.98 322.92
Cierres anteriores
251.83
Open
252.05
Bid
249.60
Ask
249.90
Low
248.98
High
255.23
Volumen
3.150 K
Cambio diario
-0.89%
Cambio mensual
-6.97%
Cambio a 6 meses
-16.03%
Cambio anual
-7.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B