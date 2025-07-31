Divisas / VRSK
VRSK: Verisk Analytics Inc
249.60 USD 2.23 (0.89%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VRSK de hoy ha cambiado un -0.89%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 248.98, mientras que el máximo ha alcanzado 255.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Verisk Analytics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
248.98 255.23
Rango anual
248.98 322.92
- Cierres anteriores
- 251.83
- Open
- 252.05
- Bid
- 249.60
- Ask
- 249.90
- Low
- 248.98
- High
- 255.23
- Volumen
- 3.150 K
- Cambio diario
- -0.89%
- Cambio mensual
- -6.97%
- Cambio a 6 meses
- -16.03%
- Cambio anual
- -7.22%
