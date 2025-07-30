Währungen / VRSK
VRSK: Verisk Analytics Inc
245.33 USD 4.27 (1.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRSK hat sich für heute um -1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 245.04 bis zu einem Hoch von 251.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Verisk Analytics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
245.04 251.20
Jahresspanne
245.04 322.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 249.60
- Eröffnung
- 248.92
- Bid
- 245.33
- Ask
- 245.63
- Tief
- 245.04
- Hoch
- 251.20
- Volumen
- 3.249 K
- Tagesänderung
- -1.71%
- Monatsänderung
- -8.56%
- 6-Monatsänderung
- -17.47%
- Jahresänderung
- -8.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K