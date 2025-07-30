KurseKategorien
VRSK: Verisk Analytics Inc

245.33 USD 4.27 (1.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VRSK hat sich für heute um -1.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 245.04 bis zu einem Hoch von 251.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Verisk Analytics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
245.04 251.20
Jahresspanne
245.04 322.92
Vorheriger Schlusskurs
249.60
Eröffnung
248.92
Bid
245.33
Ask
245.63
Tief
245.04
Hoch
251.20
Volumen
3.249 K
Tagesänderung
-1.71%
Monatsänderung
-8.56%
6-Monatsänderung
-17.47%
Jahresänderung
-8.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K