VRSK: Verisk Analytics Inc

243.47 USD 1.86 (0.76%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VRSK a changé de -0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 242.57 et à un maximum de 246.18.

Suivez la dynamique Verisk Analytics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
242.57 246.18
Range Annuel
242.57 322.92
Clôture Précédente
245.33
Ouverture
246.13
Bid
243.47
Ask
243.77
Plus Bas
242.57
Plus Haut
246.18
Volume
3.334 K
Changement quotidien
-0.76%
Changement Mensuel
-9.26%
Changement à 6 Mois
-18.09%
Changement Annuel
-9.50%
