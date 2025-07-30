Devises / VRSK
VRSK: Verisk Analytics Inc
243.47 USD 1.86 (0.76%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRSK a changé de -0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 242.57 et à un maximum de 246.18.
Suivez la dynamique Verisk Analytics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
242.57 246.18
Range Annuel
242.57 322.92
- Clôture Précédente
- 245.33
- Ouverture
- 246.13
- Bid
- 243.47
- Ask
- 243.77
- Plus Bas
- 242.57
- Plus Haut
- 246.18
- Volume
- 3.334 K
- Changement quotidien
- -0.76%
- Changement Mensuel
- -9.26%
- Changement à 6 Mois
- -18.09%
- Changement Annuel
- -9.50%
