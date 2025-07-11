FiyatlarBölümler
Dövizler / VRME
VRME: VerifyMe Inc

1.28 USD 0.35 (37.63%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRME fiyatı bugün 37.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.98 ve Yüksek fiyatı olarak 1.35 aralığında işlem gördü.

VerifyMe Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.98 1.35
Yıllık aralık
0.55 5.00
Önceki kapanış
0.93
Açılış
1.00
Satış
1.28
Alış
1.58
Düşük
0.98
Yüksek
1.35
Hacim
10.583 K
Günlük değişim
37.63%
Aylık değişim
50.59%
6 aylık değişim
88.24%
Yıllık değişim
-5.88%
21 Eylül, Pazar