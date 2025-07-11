Moedas / VRME
VRME: VerifyMe Inc
0.93 USD 0.12 (14.81%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRME para hoje mudou para 14.81%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.82 e o mais alto foi 1.00.
Veja a dinâmica do par de moedas VerifyMe Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.82 1.00
Faixa anual
0.55 5.00
- Fechamento anterior
- 0.81
- Open
- 0.82
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Low
- 0.82
- High
- 1.00
- Volume
- 571
- Mudança diária
- 14.81%
- Mudança mensal
- 9.41%
- Mudança de 6 meses
- 36.76%
- Mudança anual
- -31.62%
