통화 / VRME
VRME: VerifyMe Inc
1.28 USD 0.35 (37.63%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VRME 환율이 오늘 37.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.98이고 고가는 1.35이었습니다.
VerifyMe Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VRME News
일일 변동 비율
0.98 1.35
년간 변동
0.55 5.00
- 이전 종가
- 0.93
- 시가
- 1.00
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- 저가
- 0.98
- 고가
- 1.35
- 볼륨
- 10.583 K
- 일일 변동
- 37.63%
- 월 변동
- 50.59%
- 6개월 변동
- 88.24%
- 년간 변동율
- -5.88%
20 9월, 토요일