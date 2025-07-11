Valute / VRME
VRME: VerifyMe Inc
1.28 USD 0.35 (37.63%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRME ha avuto una variazione del 37.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.98 e ad un massimo di 1.35.
Segui le dinamiche di VerifyMe Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.98 1.35
Intervallo Annuale
0.55 5.00
- Chiusura Precedente
- 0.93
- Apertura
- 1.00
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Minimo
- 0.98
- Massimo
- 1.35
- Volume
- 10.583 K
- Variazione giornaliera
- 37.63%
- Variazione Mensile
- 50.59%
- Variazione Semestrale
- 88.24%
- Variazione Annuale
- -5.88%
21 settembre, domenica