VRME: VerifyMe Inc
0.93 USD 0.12 (14.81%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRMEの今日の為替レートは、14.81%変化しました。日中、通貨は1あたり0.82の安値と1.00の高値で取引されました。
VerifyMe Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.82 1.00
1年のレンジ
0.55 5.00
- 以前の終値
- 0.81
- 始値
- 0.82
- 買値
- 0.93
- 買値
- 1.23
- 安値
- 0.82
- 高値
- 1.00
- 出来高
- 571
- 1日の変化
- 14.81%
- 1ヶ月の変化
- 9.41%
- 6ヶ月の変化
- 36.76%
- 1年の変化
- -31.62%
