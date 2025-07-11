Валюты / VRME
VRME: VerifyMe Inc
0.84 USD 0.01 (1.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRME за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.83, а максимальная — 0.85.
Следите за динамикой VerifyMe Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.83 0.85
Годовой диапазон
0.55 5.00
- Предыдущее закрытие
- 0.83
- Open
- 0.83
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.83
- High
- 0.85
- Объем
- 154
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- -1.18%
- 6-месячное изменение
- 23.53%
- Годовое изменение
- -38.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.