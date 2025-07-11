КотировкиРазделы
Валюты / VRME
Назад в Рынок акций США

VRME: VerifyMe Inc

0.84 USD 0.01 (1.20%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VRME за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.83, а максимальная — 0.85.

Следите за динамикой VerifyMe Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VRME

Дневной диапазон
0.83 0.85
Годовой диапазон
0.55 5.00
Предыдущее закрытие
0.83
Open
0.83
Bid
0.84
Ask
1.14
Low
0.83
High
0.85
Объем
154
Дневное изменение
1.20%
Месячное изменение
-1.18%
6-месячное изменение
23.53%
Годовое изменение
-38.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.