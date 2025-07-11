Währungen / VRME
VRME: VerifyMe Inc
1.24 USD 0.31 (33.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRME hat sich für heute um 33.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.98 bis zu einem Hoch von 1.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die VerifyMe Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRME News
Tagesspanne
0.98 1.35
Jahresspanne
0.55 5.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.93
- Eröffnung
- 1.00
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Tief
- 0.98
- Hoch
- 1.35
- Volumen
- 9.450 K
- Tagesänderung
- 33.33%
- Monatsänderung
- 45.88%
- 6-Monatsänderung
- 82.35%
- Jahresänderung
- -8.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K