CotationsSections
Devises / VRME
Retour à Actions

VRME: VerifyMe Inc

1.28 USD 0.35 (37.63%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de VRME a changé de 37.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.98 et à un maximum de 1.35.

Suivez la dynamique VerifyMe Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRME Nouvelles

Range quotidien
0.98 1.35
Range Annuel
0.55 5.00
Clôture Précédente
0.93
Ouverture
1.00
Bid
1.28
Ask
1.58
Plus Bas
0.98
Plus Haut
1.35
Volume
10.583 K
Changement quotidien
37.63%
Changement Mensuel
50.59%
Changement à 6 Mois
88.24%
Changement Annuel
-5.88%
20 septembre, samedi