VRME: VerifyMe Inc
1.28 USD 0.35 (37.63%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRME a changé de 37.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.98 et à un maximum de 1.35.
Suivez la dynamique VerifyMe Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VRME Nouvelles
- VerifyMe, Inc. (VRME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: VerifyMe Q2 2025 beats EPS forecast, stock surges
- VerifyMe (VRME) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- VerifyMe Q2 Revenue Rises Cash Grows
- VerifyMe Q2 2025 slides: Revenue declines but profitability improves as stock jumps
- VerifyMe, Inc. (VRME) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- VerifyMe Beats Q2 Loss Revenue Drops 16%
- VerifyMe earnings beat by $0.05, revenue fell short of estimates
Range quotidien
0.98 1.35
Range Annuel
0.55 5.00
- Clôture Précédente
- 0.93
- Ouverture
- 1.00
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Plus Bas
- 0.98
- Plus Haut
- 1.35
- Volume
- 10.583 K
- Changement quotidien
- 37.63%
- Changement Mensuel
- 50.59%
- Changement à 6 Mois
- 88.24%
- Changement Annuel
- -5.88%
20 septembre, samedi