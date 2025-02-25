FiyatlarBölümler
VRE: Veris Residential Inc

15.69 USD 0.03 (0.19%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRE fiyatı bugün 0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.49 ve Yüksek fiyatı olarak 15.78 aralığında işlem gördü.

Veris Residential Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

VRE haberleri

Günlük aralık
15.49 15.78
Yıllık aralık
13.69 18.85
Önceki kapanış
15.66
Açılış
15.60
Satış
15.69
Alış
15.99
Düşük
15.49
Yüksek
15.78
Hacim
874
Günlük değişim
0.19%
Aylık değişim
-0.13%
6 aylık değişim
-7.65%
Yıllık değişim
-11.61%
