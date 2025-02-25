通貨 / VRE
VRE: Veris Residential Inc
15.66 USD 0.30 (1.95%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VREの今日の為替レートは、1.95%変化しました。日中、通貨は1あたり15.41の安値と15.66の高値で取引されました。
Veris Residential Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VRE News
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veris Residential Q2 2025 presentation: NOI growth accelerates, guidance raised
- Veris Residential (VRE) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Veris Residential appoints Christopher Papa to board as Dickerman steps down
- Veris Residential stock price target lowered to $22 at BTIG
- Trade War Redux
- Veris Residential announces board election results
- Veris Residential reports annual meeting results
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Veris Residential Declares Second Quarter 2025 Cash Dividend
- Veris Is Buying the Whole Tower--And Betting Big on Jersey City's Luxury Boom
- Veris Residential, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VRE)
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
15.41 15.66
1年のレンジ
13.69 18.85
- 以前の終値
- 15.36
- 始値
- 15.48
- 買値
- 15.66
- 買値
- 15.96
- 安値
- 15.41
- 高値
- 15.66
- 出来高
- 1.675 K
- 1日の変化
- 1.95%
- 1ヶ月の変化
- -0.32%
- 6ヶ月の変化
- -7.83%
- 1年の変化
- -11.77%
