VRE: Veris Residential Inc
15.58 USD 0.08 (0.51%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRE hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.56 bis zu einem Hoch von 15.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Veris Residential Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRE News
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veris Residential Q2 2025 presentation: NOI growth accelerates, guidance raised
- Veris Residential (VRE) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Veris Residential appoints Christopher Papa to board as Dickerman steps down
- Veris Residential stock price target lowered to $22 at BTIG
- Trade War Redux
- Veris Residential announces board election results
- Veris Residential reports annual meeting results
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Veris Residential Declares Second Quarter 2025 Cash Dividend
- Veris Is Buying the Whole Tower--And Betting Big on Jersey City's Luxury Boom
- Veris Residential, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VRE)
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
15.56 15.61
Jahresspanne
13.69 18.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.66
- Eröffnung
- 15.60
- Bid
- 15.58
- Ask
- 15.88
- Tief
- 15.56
- Hoch
- 15.61
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- -0.51%
- Monatsänderung
- -0.83%
- 6-Monatsänderung
- -8.30%
- Jahresänderung
- -12.23%
