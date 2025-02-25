货币 / VRE
VRE: Veris Residential Inc
15.38 USD 0.01 (0.06%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VRE汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点15.37和高点15.61进行交易。
关注Veris Residential Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VRE新闻
日范围
15.37 15.61
年范围
13.69 18.85
- 前一天收盘价
- 15.39
- 开盘价
- 15.61
- 卖价
- 15.38
- 买价
- 15.68
- 最低价
- 15.37
- 最高价
- 15.61
- 交易量
- 537
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- -2.10%
- 6个月变化
- -9.48%
- 年变化
- -13.35%
