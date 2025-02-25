Valute / VRE
VRE: Veris Residential Inc
15.69 USD 0.03 (0.19%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRE ha avuto una variazione del 0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.49 e ad un massimo di 15.78.
Segui le dinamiche di Veris Residential Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRE News
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veris Residential Q2 2025 presentation: NOI growth accelerates, guidance raised
- Veris Residential (VRE) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Veris Residential appoints Christopher Papa to board as Dickerman steps down
- Veris Residential stock price target lowered to $22 at BTIG
- Trade War Redux
- Veris Residential announces board election results
- Veris Residential reports annual meeting results
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Veris Residential Declares Second Quarter 2025 Cash Dividend
- Veris Is Buying the Whole Tower--And Betting Big on Jersey City's Luxury Boom
- Veris Residential, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VRE)
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
15.49 15.78
Intervallo Annuale
13.69 18.85
- Chiusura Precedente
- 15.66
- Apertura
- 15.60
- Bid
- 15.69
- Ask
- 15.99
- Minimo
- 15.49
- Massimo
- 15.78
- Volume
- 874
- Variazione giornaliera
- 0.19%
- Variazione Mensile
- -0.13%
- Variazione Semestrale
- -7.65%
- Variazione Annuale
- -11.61%
20 settembre, sabato