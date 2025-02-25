Валюты / VRE
VRE: Veris Residential Inc
15.39 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.25, а максимальная — 15.52.
Следите за динамикой Veris Residential Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VRE
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veris Residential Q2 2025 presentation: NOI growth accelerates, guidance raised
- Veris Residential (VRE) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Veris Residential appoints Christopher Papa to board as Dickerman steps down
- Veris Residential stock price target lowered to $22 at BTIG
- Trade War Redux
- Veris Residential announces board election results
- Veris Residential reports annual meeting results
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Veris Residential Declares Second Quarter 2025 Cash Dividend
- Veris Is Buying the Whole Tower--And Betting Big on Jersey City's Luxury Boom
- Veris Residential, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VRE)
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
15.25 15.52
Годовой диапазон
13.69 18.85
- Предыдущее закрытие
- 15.39
- Open
- 15.44
- Bid
- 15.39
- Ask
- 15.69
- Low
- 15.25
- High
- 15.52
- Объем
- 1.904 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -2.04%
- 6-месячное изменение
- -9.42%
- Годовое изменение
- -13.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.