Moedas / VRE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VRE: Veris Residential Inc
15.59 USD 0.23 (1.50%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRE para hoje mudou para 1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.41 e o mais alto foi 15.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Veris Residential Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRE Notícias
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Veris Residential Q2 2025 presentation: NOI growth accelerates, guidance raised
- Veris Residential (VRE) Q2 FFO and Revenues Surpass Estimates
- Veris Residential appoints Christopher Papa to board as Dickerman steps down
- Veris Residential stock price target lowered to $22 at BTIG
- Trade War Redux
- Veris Residential announces board election results
- Veris Residential reports annual meeting results
- U.S. REIT Share Repurchase Activity Doubles In Q1 2025
- Veris Residential Declares Second Quarter 2025 Cash Dividend
- Veris Is Buying the Whole Tower--And Betting Big on Jersey City's Luxury Boom
- Veris Residential, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VRE)
- Veris Residential, Inc. (VRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
15.41 15.64
Faixa anual
13.69 18.85
- Fechamento anterior
- 15.36
- Open
- 15.48
- Bid
- 15.59
- Ask
- 15.89
- Low
- 15.41
- High
- 15.64
- Volume
- 538
- Mudança diária
- 1.50%
- Mudança mensal
- -0.76%
- Mudança de 6 meses
- -8.24%
- Mudança anual
- -12.17%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh